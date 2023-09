Carl Hoefkens a désigné le nouveau capitaine du Standard

Aron Dönnum presque parti, Carl Hoekens a déjà dû choisir un nouveau capitaine pour le Standard.

Le nouveau coach des Rouches avait opté pour Aron Dönnum en début de saison, mais le Norvégien a été approché par le FC Toulouse et il a décidé de rejoindre la Ligue 1.

Carl Hoefkens a donc déjà dû désigner un nouveau capitaine. Et, selon les informations de Sacha Tavolieri, c'est vers Zinho Vanheusden que s'est tourné le choix du T1 du StandardDiable Rouge. Le défenseur central, prêté par l'Inter, récupère ainsi un brassard qu'il a déjà porté à de nombreuses reprises.

Formé au Standard et revenu à Sclessin une première fois entre 2017 et 2021, Zinho Vanheusden a disputé en tout 81 rencontres pour les Rouches et il a également disputé l'intégralité des rencontres du Standard depuis le coup d'envoi de la saison.