🎥 Noa Lang et Johan Bakayoko se font plaisir avec le PSV

Le PSV s'est imposé 0-4 à Waalwijk. Noa Lang et Johan Bakayoko se sont montrés à leur avantage.

Le PSV Eidhoven est déjà très en forme en ce début de saison. Après avoir rossé les Glasgow Rengers en préliminaire de Ligue des Champions, l'équipe continue de gagner en Eredivisie. L'équipe de Johan Bakayoko s'est imposée 0-4 sur le terrain du RKC Waalwijk.

Le jeune Diable Rouge s'est d'ailleurs illustré en délivrant l'assist sur le but du 0-3 signé Luuk de Jong. Un assist particulier pour lui puisqu'il a été délivré de la tête. Il s'est ensuite fait remplacer par Yorbe Vertessen à 20 minutes du terme.

Noa Lang a également participé à la fête en inscrivant le but du break en début de deuxième période. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le goal le plus difficile de sa carrière.