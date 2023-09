Antoine Colassin vers un nouveau challenge en Pro League

L'attaquant du Sporting d'Anderlecht était cité du côté du Sporting de Charleroi, mais il pourrait juste faire quelques kilomètres et se retrouver au RWDM.

RWDM est à la recherche d'un renfort offensif, de préférence avec un passeport belge, dans les dernières heures du mercato estival belge. Deux opportunités ont été explorées chez le voisin du RSC Anderlecht. Mario Stroeykens ne rejoindra pas RWDM, mais Antoine Colassin pourrait être la solution.

Selon Gazet van Antwerpen, RWDM a d'abord sondé Anderlecht pour Stroeykens, mais cette option a rapidement été écartée. Le club mauve et blanc ne souhaite plus laisser partir le jeune attaquant. Stroeykens est actuellement sous contrat pour une année supplémentaire au Parc Astrid, mais cela n'affecte pas la décision d'Anderlecht. Il est fort probable qu'Anderlecht espère que le jeune joueur prolonge son contrat prochainement.

Cependant, RWDM continue d'explorer des possibilités du côté d'Anderlecht. La deuxième option est Antoine Colassin, qui n'a pas sa place dans l'équipe première d'Anderlecht et est autorisé à partir. Lors de ses premiers matchs en mauve et blanc, l'attaquant avait fait bonne impression, mais depuis, sa carrière a connu des hauts et des bas. Les prêts à SV Zulte Waregem et à Heerenveen n'ont pas été couronnés de succès. Il pourrait réussir à RWDM. Le club promu préfère recruter des joueurs belges, car ils sont encore peu nombreux à Molenbeek.