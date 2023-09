Jesper Fredberg répond à une question délicate sur son contrat avec Anderlecht

Le directeur sportif Jesper Fredberg a connu un mercato estival chargé. Il a amené pas moins de 12 nouveaux joueurs au Lotto Park.

Cependant, il reste frappant de voir que le Danois n'a qu'un contrat jusqu'en juin 2024, alors qu'il signe des joueurs qui resteront bien plus longtemps au Lotto Park.

"Je savais que mon contrat n'était que d'un an et demi quand j'ai signé ici. Ce n'est pas à moi de me juger, mais bien au président et au conseil d'administration. J'ai cependant très envie de poursuivre l'aventure ici" lance Fredberg à Het Nieuwsblad.

"Je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans mon travail et Anderlecht est devenu très proche de moi. J'ai déménagé toute ma famille ici, on ne le fait pas si on ne compte pas rester sur le long terme. Ma famille viendra toujours au premier plan, mais Anderlecht arrive en numéro 2."

L'ambition est là. Il faut maintenant conclure un nouvel accord, autour d'une prolongation. "J'ai encore beaucoup de rêves. J'ai la chair de poule en ressentant l'énergie des supporters dans le stade. J'espère que je pourrai m'asseoir avec la direction dans un avenir proche" a conclu le directeur sportif danois.