Kasper Schmeichel est toujours n°1 au Danemark : comment pourrait-il en être autrement à Anderlecht ?

Durant cette trêve internationale, de nombreux Mauves sont entrés en action. Parmi ceux-ci, deux Danois : Kasper Schmeichel et Thomas Delaney.

Thomas Delaney n'en faisait pas grand secret : en signant au RSC Anderlecht, il espérait être un joueur important de l'effectif pour redevenir international danois. Le pari est déjà en partie réussi : après avoir été mis de côté en mars et en juin, Delaney était rappelé pour ces matchs de septembre, et montait au jeu contre la Finlande pour un quart d'heure.

S'il devient titulaire à part entière au Sporting, l'ancien du Borussia Dortmund peut donc espérer reprendre une place importante au sein de la sélection danoise. Kasper Dolberg, lui, a encore un peu de travail, puisqu'il n'était pas repris, et ne l'a d'ailleurs plus été depuis novembre 2022.

Kasper Schmeichel voudra jouer à Anderlecht

Le cas qui pose question, c'est celui de Kasper Schmeichel (36 ans). C'est simple : voilà près de... 10 ans que le gardien du Danemark est inamovible entre les perches du Danemark. Devenu titulaire en 2014, il n'a manqué que 3 matchs depuis 2017, deux amicaux et une suspension pour abus de cartons jaunes.

© photonews

Cet été, Schmeichel avait un choix à faire : l'Arabie Saoudite et un montant que peu de joueurs refusent habituellement, ou Anderlecht. "J'ai refusé l'Arabie Saoudite parce que ma priorité, c'est l'équipe nationale", expliquait-il dans la presse danoise après coup. "Je ne sais pas si jouer en Arabie m'aurait éloigné de la sélection, mais c'est ma priorité et je ne voulais pas prendre ce risque".

Ce discours sous-entend qu'en venant au RSC Anderlecht, Kasper Schmeichel s'attend bien sûr... à jouer. Vous ne refusez pas un salaire conséquent sans garanties de temps de jeu de l'autre côté, car à coup sûr, Kasper Hjulmand préfère un Schmeichel qui joue, où que ce soit, que sur le banc en Belgique.

Est-ce à dire que Jesper Fredberg et Brian Riemer ont fait des promesses à Schmeichel pour le convaincre, au détriment de Maxime Dupé ? Une saison d'Euro 2024, qui sera peut-être sa dernière grande compétition, il est permis de se demander si le légendaire champion d'Angleterre 2016 aurait accepté de venir dans le cas contraire. Et on aura la réponse bien vite...