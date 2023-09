Zinho Vanheusden peut rêver de redevenir Diable Rouge

Zinho Vanheusden est redevenu un joueur de football à part entière cette saison, et c'est déjà plus que ce que certains prévoyaient. Et s'il pouvait rêver encore plus grand ?

Nous l'écrivions dans un autre article : il y a peut-être un problème Wout Faes en équipe nationale. Face à l'Azerbaïdjan et l'Estonie, la défense belge tient la route, mais quand le niveau de jeu se haussera en face - au hasard : à l'Euro - cela risque d'être une autre histoire.

Mais Domenico Tedesco n'a pas 36 solutions : il n'a pas encore l'air de faire confiance à Zeno Debast et Ameen Al-Dakhil, et la génération suivante n'a pas l'air prête non plus. Si rappeler Alderweireld est hors de question, dans un futur proche, qui pourrait intégrer le groupe ?

Et si la réponse se nommait... Zinho Vanheusden ? Impensable, bien sûr, quand le Standard se traîne en bas de classement de la Jupiler Pro League. On le sait pourtant : le sélectionneur apprécie Vanheusden, l'a appelé personnellement pour l'assurer de son soutien et d'un regard attentif.

Si le Standard va mieux...

Vanheusden réussit déjà quelque chose que beaucoup croyaient impossible : il est redevenu non seulement un joueur de football à part entière, mais aussi l'un des meilleurs défenseurs de Belgique. Le début de saison calamiteux des Rouches empêche de le souligner aussi souvent qu'il le faudrait.

Si un Zeno Debast en forme chez le co-leader de D1A n'est pas titulaire chez les Diables Rouges, il est bien sûr inimaginable que Zinho Vanheusden lui grille la priorité. Mais les transferts de fin de mercato du côté de Sclessin laissent espérer un mieux. Et si le Standard se remet à grimper un peu au classement, retrouve des couleurs, rien n'empêche le capitaine liégeois de rêver : après tout, Tedesco avait repris Debast en mars, quand Anderlecht était en difficulté.

Rêver d'un rôle important en sélection, c'est rêver trop grand, trop vite pour Vanheusden. Mais s'il continue à ce niveau, voir le Standardman être rappelé pour humer l'air de Tubize ne serait pas honteux. Il faudrait ensuite avoir relancé sa carrière, et peut-être décroché un transfert dans un club plus huppé et ambitieux, pour espérer plus. Mais il y a la place pour y croire.