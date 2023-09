Anderlecht a refusé une star cet été !

Anderlecht s'est vu proposer plusieurs grands noms cet été, et en a attiré un impressionnant nombre. Mais Jesper Fredberg s'est également accordé le luxe de refuser une vraie star, certes en perdition.

Anderlecht a attiré des noms que l'on pensait impossibles à attirer en Jupiler Pro League (surtout sans Europe cette saison) : Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Thorgan Hazard, Kasper Schmeichel. Mais Jesper Fredberg a également refusé un joueur dont la réputation n'est plus à faire.

Ainsi, selon les informations de La Dernière Heure, le RSC Anderlecht se serait vu proposer Donny Van de Beek (26 ans), excédentaire à Manchester United. Le milieu de terrain néerlandais a cherché une porte de sortie tout l'été, après une saison pourrie par les blessures (10 matchs). L'Antwerp a également été cité comme une option.

Mais Van de Beek est finalement resté à Old Trafford, et ses options sont désormais très limitées, le mercato turc se fermant ce 15 septembre. Du côté d'Anderlecht, on aurait refusé l'international néerlandais (19 caps, 3 buts) parce qu'il ne "correspondait pas aux profils recherchés", précisent nos confrères de la DH.

Un luxe impressionnant, Van de Beek étant vu comme l'un des joueurs les plus convoités du monde en 2020, quand l'Ajax Amsterdam restait sur une demi-finale de Ligue des Champions...