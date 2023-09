Carl Hoefkens commente le départ de Denis Dragus : "Les joueurs doivent être honnêtes envers eux-mêmes"

En conférence de presse avant la rencontre de ce dimanche à Eupen, Carl Hoefkens est revenu sur l'arrivée de Kamal Sowah, le départ de Denis Dragus et le système de jeu que le Standard adoptera désormais.

Le Standard a réalisé une bonne fin de mercato et ne peut plus se manquer. Les Rouches doivent enfin engranger des points, des victoires pour revenir sur leurs concurrents directs et distancer sérieusement la zone de relégation.

"On a plus de pression maintenant car on sait qu'on a une équipe pour jouer plus haut. C'est une pression que j'aime bien et il est vrai que si l'on ne fait pas de bons résultats désormais, on pourra commencer à être dur avec nous. Les joueurs du Standard doivent se mettre dans la tête qu'ils se battent dans un club du top et doivent accepter la concurrence."

Les derniers transferts du Standard laissent penser au retour d'une défense à 4. C'est une possibilité pour le T1 liégeois, qui évoque cependant que plusieurs systèmes seront utilisés en cours de saison, en fonction de l'adversaire et d'autres données.

"C'est possible de revenir dans une défense à 4 mais je ne veux pas rester dans un seul système. Cela va dépendre des entraînements, des forces en présence et des adversaires. Je ne cherche pas à mieux défendre, mais à faire plus mal avec le ballon. Mes solutions au poste d'arrière gauche dans une défense à 4 ? Noah Dodeigne, Kostas Laifis et Cihan Canak, qui a déjà joué à ce poste" poursuit Carl Hoefkens.

© photonews

Parmi les dernières arrivées, Carl Hoefkens a pu rapatrier Kamal Sowah, qu'il a bien connu au Club de Bruges. Sous les ordres de l'entraîneur du Standard, le Ghanéen a connu son meilleur passage en Venise du Nord.

"Je connais bien Kamal. Quand je suis arrivé à Bruges, j'ai directement vu que c'était un très bon joueur pour le style que je veux mettre en place. Il a beaucoup d'énergie, de profondeur et trouve l'intervalle facilement. Ce sont des qualités que j'aime bien. Je suis surpris qu'il n'ait pas plus joué quand je suis parti, mais cela nous a donné l'occasion de le prendre et je suis très content. Il a encore une grande marge de progression."

Dans le sens des départs, c'est Denis Dragus qui a quitté le bord de Meuse en prêt, direction la Turquie et Gaziantep. Une décision qui n'a pas ravi tous les supporters tant le Roumain réalisait un début de saison plus qu'acceptable.

"Je suis content de Dragus, il a toujours très bien joué quand j'étais là. Je ne vais jamais indiquer la porte de sortie à un joueur, tous les joueurs qui veulent donner leur maximum sont les bienvenus. Les joueurs se battent pour les places et ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Il est parfois mieux de partir que de rester dans un club. C'était mieux comme ça, mais ce n'était pas une nécessité" a conclu Carl Hoefkens.