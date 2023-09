Officiel : Peter Maes retrouve de l'embauche dans un club historique

Voilà deux ans que Peter Maes n'avait plus entraîné une équipe de football. Le voici désormais coach de Willem II.

Inquiété par le Footgate (inculpation pour blanchiment d'argent et organisation criminelle), Peter Maes était sans club depuis son passage long de sept matchs au Beerschot, en remplacement de Will Still, en 2021. Il y a quelques semaines, l'ancien T1 de Lokeren a trouvé un accord avec le fisc pour payer une amende sans passer par la case tribunal.

De quoi lui rouvrir les portes du football. C'est ainsi que Peter Maes vient d'être nommé nouvel entraîneur de Willem II, club de deuxième division néerlandaise. Reléguée il y a deux ans, l'équipe a manqué de peu un retour en Eredivisie la saison dernière.

Peter Maes aura donc pour mission de faire revivre ce monument du football néerlandais. Willem II compte trois titres de champion des Pays-Bas, dont le premier de l'histoire du football professionnel chez nois voisins.