🎥 Noa Lang, du rêve au cauchemar

Soirée en deux temps pour Noa Lang avec le PSV. Le Néerlandais a d'abord inscrit un magnifique but avant de sortir blessé.

Difficile de faire plus clinique comme finition. En inscrivant le but du 2-0 en toute tranquilité face au NEC, Noa Lang a continué sur sa lancée au PSV : depuis son retour aux Pays-Bas, l'ancien enfant terrible du Club de Bruges en est à son troisième but en trois matchs d'Eredivisie.

Lang moet je niet wachten op een feestje! đŸŽ‰âšœ pic.twitter.com/ArGNYXo3Lf — Play Sports (@playsports) September 16, 2023

En deuxième mi-temps, Lang est ensuite allé chercher un penalty, converti par Luuk de Jong pour le 3-0 (le PSV s'imposera finalement 4-0). Mais l'attaquant se serait bien passé de ce tacle maladroit du défenseur Bart van Rooij.

Malgré sa tentative de continuer la rencontre, Noa Lang est sorti blessé, remplacé par Hirving Lozano. Une grosse ombre au tableau à trois jours du match de Ligue des Champions face à Arsenal. En interview d'après-match, Noa Lang ne cachait d'ailleurs pas son irritation : "Nous verrons cela se rétablit pour mercredi. C'était un tacle un peu stupide. Je l'avais déjà dépassé. Cela me fait souffrir et ça m'énerve. On jour au football pour ce genre de match contre Arsenal je veux en être" déclare-t-il à ESPN.