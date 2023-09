Ses ratés dans le dernier geste, l'arrivée de Thorgan Hazard : Francis Amuzu fait le point sur sa situation à Anderlecht

Francis Amuzu a connu un été agité, entre rumeurs de départ, arrivée de nouveaux concurrents et un passage sur le banc. Mais il reste attaché à Anderlecht et compte bien s'y imposer.

Présent dans le noyau A d'Anderlecht depuis décembre 2017, Francis Amuzu est le joueur le plus ancien du noyau actuel. Même s'il a été question d'un départ cet été ainsi qu'il y a un an, il représente une certaine fidélité au Sporting, surtout pour un jeune en partie formé au club.

Mais avec son déchet dans le dernier geste, l'ailier gauche amène aussi son lot de frustration aux supporters, ce qu'il admet sans détour : "Je comprends la frustration des supporters, je dois être plus efficace. On a des séances de quinze minutes avec Roel Clement, l’un des adjoints de Brian Riemer. On répète des situations de match, pour me mettre en condition. L’amélioration passera par là : entraînement, entraînement, entraînement" explique-t-il à la Dernière Heure.

Lors de la dernière journée de mercato, Amuzu a vu débarquer un certain Thorgan Hazard. Une sacrée concurrence qu'il préfère prendre avec philosophie : "Sincèrement, je ne suis pas frustré. La concurrence aide à grandir. Je n’ai pas encore beaucoup parlé avec Thorgan, mais il pourra sans doute m’aider pour m’améliorer. Dans une équipe du top, il faut de la concurrence. Et Anderlecht est une équipe du top" poursuit-il. Après avoir conservé sa place à Courtrai, Francis Amuzu fera-t-il les frais de l'entrée de Thorgan Hazard dans l'équipe ?