Un Belge prometteur aurait décidé de représenter une autre sélection nationale

Le jeune Enzo Geerts commence à faire parler de lui au PSV Eindhoven. Mais le jeune talent belge du Jong PSV pourrait bien décider de jouer... pour la Pologne.

Enzo Geerts (18 ans) évolue au PSV Eindhoven, entre les U18 et le Jong PSV (qui joue en D2 néerlandaise). Milieu de terrain polyvalent, il est considéré comme un talent belge à suivre dans sa génération, évoluant au PSV depuis 2017 déjà.

International U18 (2 caps), il pourrait cependant ne pas porter les couleurs belges à l'avenir. Geerts a été interviewé par le site spécialisé en jeunes talents belges, Prospect Belgium, et a été étonnamment clair sur la question.

"Je crois que je vais choisir la Pologne. Je pense que je peux mieux me développer là-bas, jouer plus", révèle Enzo Geerts. "Je préfère jouer tous les matchs et apprendre de nouvelles connaissances (sic) sur le football que de jouer parfois et être considéré comme un joueur "normal".

Nul doute que si Geerts explose, un peu à l'image de Johan Bakayoko au PSV Eindhoven, et que la Belgique s'intéresse à lui, il sera amené à faire un réel choix et qu'il réfléchira alors à deux fois à sa décision.