Schmeichel titulaire ? "Une chose est sûre..."

Le RSC Anderlecht affronte le Club de Bruges ce dimanche (18h30). Une rencontre entre deux mastodontes du championnat. Les coachs, Brian Riemer et Ronny Deila, devront faire les bons choix.

Gert Verheyen et Franky Van Der Elst, deux anciens Diables Rouges et grands connaisseurs du Club de Bruges et d'Anderlecht - chacun ayant passé une partie de sa carrière dans l'un des deux clubs - ont préfacé sur Sporza le duel Anderlecht - Club de Bruges de ce dimanche.

Les choix de Brian Riemer seront passés au crible, lui qui avait vivement critiqué ses joueurs après le 2-2 contre Courtrai. "Une victoire d'Anderlecht peut tout accélerer pour eux. Après Courtrai, Riemer a mis ses joueurs en colère, afin de créer une réaction de leur part", explique Gert Verheyen.

"En principe, Anderlecht aurait dû sortir grandi du mercato d'été, mais ce n'était pas encore le cas à Courtrai. Riemer a eu sa première semaine complète avec son noyau, mais je doute que cela suffise pour voir un Anderlecht complètement différent", continue l'ancien du Club de Bruges. "Riemer a peut-être plus de moyens que Deila en ce moment, mais ce n'est pas le genre d'entraîneur qui sort une nouveauté tactique chaque semaine. Contre le Club, je ne m'attends donc pas à un changement trop important", a suivi Van Der Elst.

Riemer aura un choix très important à faire : garder Dupé dans les cages, ou titulariser Kasper Schmeichel. Selon Verheyen, cela tombe sous le sens. "C'est très simple : Schmeichel va prendre la place. La question n'est pas de savoir si, mais quand ce sera le cas".

"En effet, tout dépend déjà de son état de forme, mais le club n'a pas demandé à Schmeichel de rester sur le banc pendant encore deux mois", renchérit Van der Elst. "Avec un jeune joueur de 20 ans, il faut réfléchir au moment de la titularisation, mais avec Kasper Schmeichel, c'est une autre histoire. Bien sûr, il y a un autre aspect : si vous faites ce changement mainteant, vous donnez l'impression que c'est parce que Dupé a fait une erreur."