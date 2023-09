Grosse inquiétude à Anderlecht ? "Une possible fracture"

Anderlecht a perdu deux cadres ce dimanche, sortis blessés juste avant la pause. Brian Riemer était pessimiste, surtout, concernant Thomas Delaney.

Décidément, il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark, comme le disait Shakespeare. Deux des membres de la "Danish connection" anderlechtoise sont sortis blessés ce dimanche : Kasper Dolberg dans la foulée de son but à la 40e, et Thomas Delaney juste avant la mi-temps.

Pire : en fin de match, c'est pour... Kasper Schmeichel que les soigneurs montaient quelques instants sur la pelouse, heureusement sans que le gardien international danois doive sortir. Mais une chose est sûre : pour le déplacement à Eupen, Brian Riemer devra encore changer son onze.

"J'étais si content de notre première période, de voir notre travail en semaine payer et se mettre en place. Et maintenant, avec ces blessures... Très clairement, j'ai la sensation que les dieux du football ne me sourient pas en ce moment", sourit pâlement Riemer.

Fracture pour Thomas Delaney ?

La plus vive inquiétude concerne Thomas Delaney. "Malheureusement, cela semblait sérieux. Il y aurait une possible fracture, il a fait une mauvaise chute", révèle le coach du Sporting. "Nous devons passer des tests supplémentaires, tout comme pour Kasper".

La bonne nouvelle, c'est que même si ces blessures ont constitué un "moment clef" selon Riemer, Amadou Diawara et Luis Vazquez ont réussi leur montée au jeu, et peuvent probablement s'intégrer temporairement au onze. De là à ne pas perdre en qualité ?