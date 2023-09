Mesure exceptionnelle concernant les supporters de l'Union !

Certains supporters qui n'ont pas eu de ticket pour le duel tant attendu vont déchanter une deuxième fois

Ce jeudi, un derby historique opposant le RWDM à l'Union Saint-Gilloise se déroulera au stade Edmond Machtens à Molenbeek. Ce derby engendre des tensions entre les supporters des deux clubs, ce qui a incité la bourgmestre de Forest à prendre des mesures exceptionnelles. En effet, les fans de l'Union avaient prévu de regarder ce match dans les établissements proches de leur stade Marien.

Sur Facebook, la bourgmestre a expliqué : "Le football a toujours été et est toujours une fête pour tous au stade Marien". Cependant, elle a ajouté : "Malheureusement, en raison des nombreuses menaces pesant sur les supporters, les établissements horeca et l'ordre public en général, j'ai décidé de prendre une mesure exceptionnelle consistant à fermer les établissements horeca du périmètre immédiat du stade, afin d'éviter qu'ils ne deviennent la cible de violences de la part des supporters ultra adverses, comme ils semblent l'organiser".

La bourgmestre a été informée en début de semaine par la police de possibles débordements. Elle a déclaré : "On m'a prévenue que les supporters du RWDM pourraient provoquer les supporters de l'Union à Forest".

Elle a personnellement informé les restaurateurs et les gérants de café concernés, et cette décision a été accueillie avec compréhension. Ces mesures entreront en vigueur dès demain, et aucune autre directive n'est prévue d'ici là.