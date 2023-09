Un médiateur sort du bois dans l'affaire Osimhen

C'est une affaire dont le club de Naples, en difficultés depuis le début de la saison, se serait bien passé.

Victor Osimhen a été sous les feux de la rampe ces derniers jours suite à un incident sur TikTok. Cependant, l'attaquant de Naples a de nouveau trouvé le chemin des filets contre Udinese (4-1). L'entraîneur Rudi Garcia s'exprime au sujet de l'ancien attaquant du RSC Charleroi.

"Victor aime le club et le maillot. Il soutient notre projet à 100 %", a cité Football Italia Garcia, qui a aligné Osimhen malgré l'agitation autour de l'attaquant. "Nous avons dû gérer beaucoup de choses ces derniers jours, mais personne ne voulait blesser qui que ce soit. Ni l'équipe TikTok, ni Victor en supprimant toutes les photos de Naples de ses réseaux sociaux", a ajouté Garcia.

Avec son but contre Udinese, Osimhen a marqué son quatrième but en six matchs de Serie A pour Naples lors de la saison actuelle.