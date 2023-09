"C'est très ennuyeux, je suis fatigué" : à peine arrivé à Anderlecht, Kasper Schemeichel ne mâche pas ses mots

Arrivé dans les derniers jours du mercato, Kasper Schmeichel n'a pas tardé à faire parler pour son entrée en concurrence avec Maxime Dupé. Le Danois dispose d'une forte personnalité.

Il n'est à Bruxelles que depuis trois semaines. Pourtant, la presse belge a déjà pu avoir un apperçu du franc-parler de Kasper Schmeichel, propulsé numéro dans les cages d'Anderlecht au nez et à la barbe de Maxime Dupé. Interrogé par Het Laatste Nieuws pour ses premiers mots en dehors des canaux du club, le gardien de 36 ans n'a pas pris de gants pour passer en revue plusieurs sujets le concernant.

Il a notamment été très honnête au moment d'aborder les comparaisons avec son père Peter, légendaire gardien de Manchester United dans les années '90 : "La comparaison avec lui, c'est apparemment la seule chose dont les gens veulent parler. Je trouve cela très ennuyeux. J'en suis fatigué. Mais j'ai appris à vivre avec".

La question reste tout de même visiblement un point sensible : "Mon père lui-même n'en peut plus. L'autre jour, nous étions au restaurant et quelqu'un a dit : 'Bon travail Kasper, mais tu ne deviens pas aussi bon que ton père'. Mon père a répondu : 'Va te faire foutre, mec'". Les journalistes savent désormais quelle question éviter dans l'interview d'après-match.