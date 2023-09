Mario Stroeykens a prolongé, mais Riemer reconnaît qu'il va devoir passer un palier

C'était la bonne nouvelle de ce vendredi à Anderlecht : Mario Stroeykens a prolongé pour "fêter" ses 19 ans. Mais désormais, le "prodige" sera attendu au tournant.

C'est désormais l'heure de vérité pour Mario Stroeykens : alors qu'il était présenté comme la "next big thing" issue de Neerpede la saison passée, il a mis du temps à convaincre, et sa prolongation de contrat ce vendredi sur le coup de ses 19 ans n'a pas été la grande nouvelle qu'elle aurait pu ou dû être.

Cette saison, en effet, Mario Stroeykens n'a cumulé que 6 apparitions, toutes anonymes. Son style indéfinissable, fort hybride, laisse encore un peu sceptique : est-il un attaquant ? Un ailier ? Un milieu offensif ? En règle générale, quand on ne sait pas dire où vous êtes le meilleur, c'est mauvais signe.

Stroeykens, futur joueur clef ?

Mais "Super Mario" a la confiance du RSC Anderlecht. "Nous sommes très heureux qu'il ait décidé de continuer avec nous", se réjouissait Brian Riemer en conférence de presse. "Mario est selon moi le futur de ce club. Il peut devenir un joueur clef".

© photonews

Reste à voir dans quel rôle. "Nous devons trouver quel est le poste idéal pour lui. La saison passée, il a parfois joué en faux 9, il en est capable. Pour moi, c'est plutôt un infiltreur. Son profil est semblable à celui de Thorgan Hazard, et il peut donc apprendre beaucoup de lui", souligne Riemer. "Nous avons plusieurs joueurs d'expérience actuellement dans notre groupe dont les jeunes peuvent s'inspirer".

Ce week-end, en l'absence combinée de Dolberg et Raman, Mario Stroeykens pourrait obtenir plus de temps de jeu qu'habituellement. Mais surtout, son entraîneur appelle à la patience : "C'est encore un adolescent. Il doit trouver ce petit truc en plus, cette efficacité", reconnaît Brian Riemer. "Mais il vient d'avoir 19 ans. Théo Leoni est une preuve parfaite de la patience qu'il faut avoir avec certains jeunes joueurs".