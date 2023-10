🎥 Christian Benteke tout bonnement inarrêtable en MLS

Christian Benteke tient la forme en MLS. L'ancien attaquant des Diables Rouges a inscrit cette nuit son 14e but de la saison en championnat.

Après son triplé de la semaine passée face aux New York Red Bulls de Dante Vanzeir, Christian Benteke a encore trouvé le chemin des filets. Face aux Whitecaps de Vancouver, Big Ben a égalisé à la 11e minute après une mauvaise entame des siens.

On ne va pas se mentir, ce but, son 14e de la saison en MLS, n'est pas le plus compliqué de sa carrière. Mais il récompense l'attitude de Benteke, premier à enclencher le pressing sur le gardien adverse et à se démarquer face au but.

Une réalisation qui le fait grimper à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs du championnat américain, les trois premiers ne le devançant que d'un but. En revanche, cela n'a pas permis à DC United de l'emporter (2-2). L'équipe de Wayne Rooney reste coincée à la dixième place, à égalité avec la neuvième, qualificative pour les Playoffs.