Jan Vertonghen prêt à...rejouer pour Tottenham ?

Voilà trois ans que Jan Vertonghen a quitté Tottenham. Mais le Diable Rouge n'a pas oublié ses anciennes couleurs pour autant.

On risque encore de reparler longtemps du Tottenham - Liverpool du weekend dernier. Réduits à neuf, les Reds se sont finalement inclinés 2-1 et ont vu un but parfaitement valable de Luis Diaz annulé par le VAR. Aujourd'hui, Jürgen Klopp n'y est pas allé de main morte en conférence de presse : "Même si certaines personnes ne voudraient pas que je le dise en qualité de manager de Liverpool, la seule solution devrait être de rejouer le match".

Des propos qui ont immédiatement fait réagir en Angleterre, notamment du côté du Tottenham. Les supporters des Spurs ont estimé que dans ce cas, il faudrait aussi rejouer la finale de Ligue des Champions 2019 où Tottenham avait été mené dès la première minute suite à un penalty généreusement accordé à Liverpool.

Une surenchère qui a visiblement amusé Jan Vertonghen. Sur X, le Diable Rouge a partagé la proposition en commentant "Count me in". Vertonghen formait ce jour-là la charnière centrale des Spurs aux côtés de Toby Alderweireld. Mais pas de panique pour les supporters d'Anderlecht : cela ne devrait pas les priver de leur capitaine pour autant.