Carl Hoefkens avant Standard - Bruges : "Ce n'est pas une grande équipe qui vient jouer"

L'entraîneur du Standard en est persuadé : les Rouches peuvent s'imposer contre Bruges. Carl Hoefkens ne s'adaptera pas au jeu de Ronny Deila et veut que ses joueurs soient maîtres sur le terrain.

L'heure des retrouvailles a sonné entre Carl Hoefkens et le Club de Bruges, Ronny Deila et le Standard. Ce dimanche, les Rouches recevront les Blauw & Zwart et sont privés de trois éléments : Laifis et Mundle, toujours blessés, mais aussi Lucas Noubi. "Il ne jouera pas ce soir avec le SL16 FC. Il a une petite douleur aux adducteurs et nous ne prendrons pas de risque."

La question est évidemment sur toutes les lèvres : quid du fameux retour de Ronny Deila à Sclessin et quelles réactions sur le terrain ? Carl Hoefkens s'attend naturellement à un match tendu. "On sait que c’est un match spécial, que ça va être chaud. C’est important pour tout le monde de continuer le travail réalisé jusqu'à maintenant. On ne va pas changer notre mentalité, peu importe l’adversaire."

C'est un fameux calendrier qui attend le Standard. Une succession de neuf matchs, contre des adversaires qui revendiquent tous un siège en Champions Play-Offs. "On ne va pas adapter notre plan de jeu. C’est important que les joueurs croient à ça, c’était personnellement l’objectif de cette semaine. Je ne vais jamais m’adapter à l’adversaire."

© photonews

"Je ne dis pas que ce n’est pas différent, mais la préparation et les sentiments doivent être les mêmes. Je ne veux pas que mes joueurs pensent que c’est une grande équipe qui vient jouer, car ce n’est pas le cas. Pour le futur, on doit montrer qu’on peut gagner contre Bruges."

Cette saison, le Standard n'a pas encore empoché la moindre victoire à domicile. Une situation qui n'inquiète pas Hoefkens, puisque les Rouches jouent mieux et auraient déjà mérité un succès dans leur base.

"Quand on regarde le match contre Westerlo, on doit toujours le gagner. C’est l’un des moments les plus frustrants cette saison, car on avait fait beaucoup de bonnes choses. Avec la fin du mercato, on a changé le jeu et on peut le voir sur le terrain. Nous ne sommes pas inquiets parce que nous n’avons pas encore gagné à domicile" a conclu l'entraîneur du Standard.