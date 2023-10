Comment l'Antwerp a réalisé un coup parfait avec son néo-Diable Rouge

Outre Arthur Vermeeren, un petit nouveau s'est invité dans la liste des Diables Rouges pour les rencontres face à l'Autriche et la Suède : Mandela Keita. L'Antwerp l'a recruté pour une grosse somme d'argent cet été, mais se frotte déjà les mains.

Retour quelques mois en arrière, lors du mercato estival. Malgré ses excellentes prestations et son intégration express dans un Antwerp qui sera auréolé du titre de champion de Belgique, Mandela Keita est destiné à retourner à OHL. Le Great Old et sa direction n'a de cesse de le répéter dans la presse : l'option d'achat de Keita - 10 millions d'euros - est bien trop élevée.

Mais en réalité, en coulisses, l'Antwerp a travaillé d'arrache-pied pour réaliser ce transfert. Les discussions avec Keita ont montré que le joueur voulait absolument rester à Anvers. OHL, qui a également senti le bon coup, a consenti a baisser le prix du joueur : 8 millions d'euros. Cependant, le Great Old s'est montré intraitable et s'est tourné vers un autre type de transaction.

Ainsi, dans le cadre d'un cadre d'un prêt payant (3 millions d'euros) et d'une obligation d'achat de 4,5 millions d'euros, voilà Keita à nouveau dans le noyau de l'Antwerp. Pour le meilleur...

Keita est en effet resté titulaire indiscutable au sein du milieu de l'Antwerp. Son explosion se poursuit, avec désormais une sélection chez les Diables Rouges.

La valeur marchande de Keita risque bien d'encore grimper

La somme totale qui sera mise sur la table par l'Antwerp semble être un très bon investissement. En effet, la valeur marchande de Keita va assurément grimper en flèche. Sur Transfermarkt, elle s'élève déjà à 7 millions d'euros, mais la dernière mise à jour date du 9 juin. Quelques matches de Champions League et une première sélection plus tard, il devrait être propulsé dans le top 10 des joueurs les plus chers de Belgique.

L'Antwerp, la philosophie de l'Ajax

L'Antwerp n'a pas l'intention de vendre Keita immédiatement, mais si par exemple un club de Premier League se présente l'été prochain, le club sera dans une très bonne position pour négocier. A 21 ans, il possède encore une très grande marge de progression, mais dispose déjà d'une forte expérience et d'une présence physique impressionnante. En d'autres termes : les prétendants devront sortir le chéquier pour Keita.

Ce transfert, l'Antwerp le doit à son directeur Marc Overmars, qui appose la même philosophie que celle héritée de l'Ajax Amsterdam. Pour qu'un joueur soit acheté, il faut qu'il ait une forte valeur de revente. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord que ce dernier soit dépensé à bon escient. Les 6 millions d'euros investis sur George Ilenikhena, 16 ans, en sont un autre exemple.

En tout cas, au Bosuil, cette somme mise sur Keita ne semble jamais avoir été contestée...