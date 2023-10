Mario Stroeykens pourrait profiter de la promotion d'Arthur Vermeeren : "Je n'ai jamais douté d'un nouveau contrat à Anderlecht"

Les espoirs joueront demain contre Malte, également en qualification pour leur Euro. Il y a déjà un homme dans le noyau de l'entraîneur national Gill Swerts qui a gagné en confiance le week-end dernier et qui a aussi la perspective de jouer des minutes, voire de prendre une place de titulaire.

Mario Stroeykens n'a encore que 19 ans, mais en est déjà à sa quatrième saison dans l'équipe première d'Anderlecht. Chaque année, il a récolté plus de minutes et depuis le mois dernier, il est désormais également international U21. "J'essaie de devenir un meilleur joueur", a déclaré Stroeykens, qui a marqué son premier but contre le KV Mechelen le week-end dernier.

"Je suis dans une bonne phase, tout comme le club. Ce dernier match reflète parfaitement notre saison jusqu'à présent. Et oui, c'était bien pour moi de marquer. Je veux maintenant emporter cela avec moi en équipe nationale. Mais mon objectif principal est d'aider l'équipe. Que ce soit 10 ou 20 minutes en tant que remplaçant ou titulaire", a poursuivi Stroeykens en conférence de presse, cette semaine.

Et il semble avoir enfin trouvé sa véritable place. Juste au bon moment, car avec Mandela Keita et Arthur Vermeeren, deux certitudes au milieu de terrain ont quitté les espoirs. "Je me sens dorénavant plus comme un milieu de terrain que comme un attaquant. Mais je ne me concentre pas vraiment sur mon poste. Je veux montrer mes qualités partout."

Je n'ai jamais hésité à prolonger avec Anderlecht"

Il a récemment prolongé son contrat avec Anderlecht, mais cela a un peu traîné. Il a été écrit dans divers médias que Stroeykens avait des doutes en raison de ses minutes limitées. "(rires) Je n'ai jamais eu de doute. Il y a effectivement eu plusieurs articles dans les journaux, mais mon entourage ou moi-même avons toujours eu l'intention de signer."

"Il s'agissait en fait plutôt de questions extra-sportives, ce qui faisait que cela prenait un peu plus de temps. Il fallait que cela devienne un peu plus clair. Mais je pense qu'il était évident que je poursuive ma carrière à Anderlecht."

Pour continuer à progresser, il aura besoin de minutes et devra donc faire face à la plus grande concurrence qu'il y ait eu depuis des années au sein du club. Surtout au milieu de terrain, où il se sent désormais le mieux.

"C'est plutôt une bonne chose. Il y a beaucoup de qualité dans notre noyau. En tant que jeune, je peux apprendre beaucoup de ces grands noms. Ce sont des hommes qui ont joué dans des tournois auxquels je veux aussi participer plus tard. Maintenant, je peux, jour après jour, observer ce qu’ils font.

Il y avait beaucoup de doutes dans le passé quant à sa meilleure position. Attaquant ? Joueur de flanc ? Milieu de terrain ? "Je réalise aussi qu'un poste fixe est important. Mais j'aime beaucoup le poste où je joue à présent. Les entraîneurs ici et dans mon club le voient aussi. Mais si nécessaire, je peux aussi jouer sur l'aile ou ailleurs. C'est aussi un plus, car j'aurai des opportunités plus souvent."