Wout Faes aurait pu rejoindre un autre Diable Rouge cet été

Wout Faes a décidé de rester à Leicester City cet été. Il aurait néanmoins pu quitter l'Angleterre et rejoindre la Turquie.

Titulaire inamovible dans la défense des Diables, Wout Faes l'est également dans la charnière centrale de Leicester City. Cette saison, le Diable Rouge jouera pour le titre... en Championship. En effet, les Foxes ont été relégués la saison dernière et il fait partie des joueurs qui ont pris la décision de rester.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, Faes explique son choix notamment par les quatre ans de contrat qu'il lui reste. "Je préfère me donner à fond ici plutôt que de forcer un départ", a-t-il confié.

Mais le Diable Rouge, qui a brièvement été cité dans une rumeur du côté de Tottenham, aurait eu une offre concrète depuis la Turquie où il aurait pu rejoindre un certain Dries Mertens : "J'avais demandé à mon agent, Bob Claes, de ne pas me déranger s'il n'y avait pas quelque chose de concret. Il y a eu peu d'offres. La plus marquante était celle de Galatasaray".