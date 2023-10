Un ancien Diable Rouge l'affirme : "Vermeeren a un truc en plus que Witsel"

Eddy Snelders a vu Arthur Vermeeren, le milieu de terrain de 18 ans du Royal Antwerp FC, rejoindre finalement les Diables Rouges. Vermeeren a remplacé Leandro Trossard, blessé. Snelders établit un parallèle entre Vermeeren et Axel Witsel chez les Diables Rouges.

On demande à Snelders si Vermeeren est le successeur naturel de Witsel chez les Diables Rouges. "Je ne pense pas qu'il soit un 6 spécifique. Il y a d'autres joueurs pour ça. Je le vois plus comme un 8, quelqu'un qui fait le lien avec son endurance et son sens du devoir", cite Snelders selon Sporza.

Snelders considère Vermeeren comme un soutien idéal tant pour l'attaque que pour la défense. "Il parcourt les mètres nécessaires pour soutenir la défense et l'attaque, et il a cette dernière passe que Witsel n'avait pas", ajoute Snelders.

Snelders estime que Vermeeren mérite au moins d'obtenir du temps de jeu chez les Diables Rouges. "Il ne faut pas forcément en faire un titulaire tout de suite, mais donnez-lui la reconnaissance qu'il mérite. Ce serait dommage de ne pas le laisser goûter au grand jeu", conclut Snelders.