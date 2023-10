Les négociations au point mort entre le Standard et un cadre inamovible cette saison

Les supporters du Standard doivent-ils s'inquiéter ? Un dossier crucial serait au point mort.

Ce matin, les supporters du Standard ont pu découvrir une très bonne nouvelle avec leur café dominical : Fergal Harkin, directeur sportif des Rouches, assurait dans Het Laatste Nieuws qu'il espérait lever l'option d'achat placée sur Zinho Vanheusden, impérial depuis son retour à Sclessin.

Mais un autre dossier s'avérerait bien plus compliqué, selon nos confrères de La Dernière Heure cette fois. En effet, l'accord concernant la prolongation de Merveille Bokadi serait difficile à atteindre, et les discussions seraient au point mort entre la direction liégeoise et le Congolais.

Lui aussi titulaire indiscutable, Merveille Bokadi (27 ans) est sous contrat jusqu'en juin prochain, et sans prolongation, il partira gratuit au terme de cette saison, comme Gojko Cimirot ou encore Noé Dussenne avant lui. Un sacré manque à gagner si cela venait à arriver, Bokadi étant évalué à 2,5 millions d'euros.

Sans amélioration de la situation, le Standard pourrait décider de vendre le défenseur central congolais en urgence cet hiver. Et devra alors compter sur ses talentueux jeunes, sur un retour en forme de Kostas Laifis ou sur un transfert...