Philippe Clément nouveau coach de Nicolas Raskin : "Fier et honoré"

Après la fin de son aventure à l'AS Monaco, Philippe Clément va relever un second défi à l'étranger, à l'âge de 49 ans. L'ancien entraîneur à succès du Racing Genk et du Club de Bruges est le nouveau coach des Rangers de Glasgow, où il va notamment diriger l'ancien capitaine du Standard Nicolas Raskin.

Clément, qui a été préféré entre autres à l'ancien coach de Saint-Trond Kevin Muscat, s'est dit "fier et honoré de commencer ce nouveau chapitre à la tête des Rangers". Son premier match sera samedi prochain, face à Hibernian.

It’s an honour and I’m very proud to start a new chapter as the Head Coach of @RangersFC !💙



Can’t wait to get to work with the team and meet the fans in the stadium.👊🏻 pic.twitter.com/7QMGbYuA9C