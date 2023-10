📷 L'énorme tifo des supporters du Standard pour le Clasico

Le Standard de Liège accueille le RSC Anderlecht ce dimanche. Un Clasico haut en couleurs.

Au coup d'envoi de la rencontre, l'une des plus attendues de la saison, les supporters du Standard ont déroulé un superbe et très grand tifo. Une façon de prouver leur soutien aux joueurs et clamer leur amour pour le club.

Les fans d'Anderlecht ont quant à eux fait le déplacement à Liège en masse. Ils ont également déroulé une banderole à leurs couleurs, et craqué quelques fumigènes.