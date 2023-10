Mis sous pression, Ronny Deila fait son mea culpa

Le Club de Bruges n'y arrive plus. Battu par Courtrai, l'équipe de Ronny Deila a enchainé sa deuxième défaite de suite.

Dans sa réaction d'après-match, le coach de Bruges Ronny Deila regrettait le manque de réalisme de ses joueurs. "C'est la même chose que lors des matches précédents. Ils se procurent une occasion et marquent un but, le but tombe de nulle part, mais c'est comme ça au football. En deuxième mi-temps, nous avons essayé d'aller de l'avant, nous étions souvent dans leur moitié de terrain", a-t-il expliqué au Nieuwsblad.

Le Norvégien se sent de plus en plus sous pression. Il a tenu à faire son mea culpa. "En fin de compte, c'est décevant, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement."

"Nous sommes très déçus, je suis désolé pour les garçons, ils méritent tellement plus. C'est ma responsabilité, nous voulons nous en sortir, il y a tellement de force dans ce groupe. Nous sommes en bas de l'échelle et nous devons commencer à nous battre pour nous en sortir."