Un ancien Anderlechtois sous le feu des projecteurs

Vous souvenez-vous de Rubenilson dos Santos da Rocha, alias Kanu ? L'attaquant a joué quatre ans à Anderlecht, mais il évolue maintenant à Rupel-Boom. Cependant, parler de ralentir n'est pas vraiment approprié...

Le Kanu, aujourd'hui âgé de 36 ans, s'est illustré le week-end dernier en marquant un superbe but. Il a dribblé trois adversaires sur une passe en profondeur avant de conclure calmement.

"J'ai eu l'impression de revivre mes jours à Anderlecht", a déclaré Kanu après la victoire 3-1 contre Tongres. "Oui, c'était vraiment un but d'anthologie. J'espère que quelqu'un l'a filmé, car ce serait dommage si je ne pouvais pas revoir ce but en vidéo."

Kanu n'a pas à craindre, car son but peut bel et bien être revu. Il marque ici le troisième but pour Rupel-Boom, actuellement huitième en Deuxième Nationale.