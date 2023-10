Sergio Conceicao envoie un message clair à l'Antwerp et van Bommel

Ancien joueur du Standard, Sergio Conceicao retrouvera le football belge ce mercredi, avec un déplacement sur le terrain de l'Antwerp en Ligue des Champions.

Face à l'Antwerp, Conceicao retrouvera une vieille connaissance : Mark van Bommel, qu'il a déjà eu l'occasion d'affronter durant son passé de joueur.

Ce mardi en conférence de presse, le Portugais a répondu aux éloges de van Bommel, qui a déclaré que Porto était favori de cet affrontement et une équipe "sous estimée".

"Je tiens à le remercier pour ces mots.s Mais je ne partage pas son opinion selon laquelle nous sommes les favoris. L'Antwerp joue dans un très bon championnat et est un adversaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils auront certainement envie de se venger après leur défaite contre le Shakhtar. Ce sera un match difficile pour nous et il faudra jouer solidement. L'Antwerp a parcouru un long chemin ces dernières années et nous ne devons pas penser que nous allons simplement gagner.", a déclaré Conceicao, selon des propos relayés par l'agence Belga.