"Ca se rapproche..." : Brian Riemer évoque le retour d'un blessé de longue date

Brian Riemer doit composer avec plusieurs blessures dans son noyau. Le coach du RSC Anderlecht est également confronté à l'absence de Yari Verschaeren, qui travaille toujours à son retour.

Outre les updates sur les blessures de Thomas Delaney et Majeed Ashimeru, Brian Riemer a donné des nouvelles de Yari Verschaeren. Le numéro 10 des Mauves se remet toujours d'une grave blessure aux ligaments croisés, qui l'écarte des terrains depuis mars dernier.

"Yari s'entraîne avec l'équipe maintenant", a expliqué Riemer ce vendredi en conférence de presse, en précisant qu'il était "impossible de dire quand il jouera ses premières minutes".

Le Danois s'est montré assez rassurant. "Cela se rapproche de plus en plus. Il n'a pas eu de rechute. Il est de plus en plus impliqué dans l'équipe A. Ce n'est qu'une question de temps avant de le revoir sur le terrain."