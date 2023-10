Excellente(s) nouvelle(s) à Anderlecht : un retour qui peut tout changer, un autre très attendu

Pour la réception d'OHL, Brian Riemer peut à nouveau compter sur Thomas Delaney. Reste à voir dans quel rôle.

Et si l'expérience d'un joueur comme Thomas Delaney était ce qui avait manqué à Sclessin ? Car le naufrage du RSC Anderlecht a pris forme au milieu de terrain, où les jeunes Stroeykens et Leoni n'ont pas tenu face à la pression liégeoise en seconde période.

On doute qu'OHL applique le même genre de pressing ce samedi, mais Brian Riemer sera bien content de pouvoir compter sur celui qu'il voulait ériger en lieutenant dans l'entrejeu. Delaney est en effet bel et bien de retour. "Il est parfaitement guéri", se réjouit l'entraîneur du RSCA.

© photonews

"Maintenant, il s'agit de se réhabituer aux chocs, mais il s'entraîne normalement. Je dois encore en discuter avec Thomas pour voir s'il débutera ou rentrera", continue Riemer, qui reconnaît également que le jeu très physique de Delaney implique qu'il doive être à 100%. "Il est à 100%. Et c'est un grand garçon, il est capable de savoir s'il se sent prêt ou non. S'il ne débute pas ce samedi, ce sera pour la semaine prochaine".

Pour revenir aussi vite de sa fracture de la clavicule, Thomas Delaney a fait appel à une technologie révolutionnaire. "C'est une sorte d'appareil qui était fixé en permanence à son os et qui en accélérait le processus de récupération de 25%. Je ne suis pas docteur, c'est ce qu'on m'a dit", sourit Brian Riemer.

Delaney à la place de qui ?

Reste désormais à voir qui fera les frais du retour de Thomas Delaney, et tous les indices portent vers un nom : Mario Stroeykens, certes pas mauvais à Sclessin et qui paraît plus à son aise en milieu créatif, mais qui a une longueur de retard sur Leoni et Rits.

© photonews

À moins que Riemer ne se soit enfin décidé à aligner pour de bon un trio plus créatif... auquel cas c'est bien Mats Rits qui pourrait céder sa place, et ce alors qu'il est l'un des seuls à ne pas avoir pris l'eau de toutes parts à Liège. La concurrence fait rage dans l'entrejeu du RSC Anderlecht, et ce alors que Majeed Ashimeru n'est même pas encore de retour dans le noyau A.

"Majeed va encore jouer avec les Futures ce week-end", a précisé Brian Riemer au sujet du Ghanéen. "En raison de sa blessure, il a le droit de jouer 2 matchs en U23, et nous allons utiliser cette opportunité au maximum. Il a plus besoin de jouer avec les Futures que de monter au jeu avec les A en ce moment". En semaine, le RSCA se rendra à La Louvière pour son match de Coupe ; c'est peut-être là que Majeed Ashimeru pourra retrouver l'équipe A.