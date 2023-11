Il y aura du changement : quels joueurs d'Anderlecht peuvent obtenir leur chance en Coupe ?

Brian Riemer a annoncé qu'il y aurait des changements dans le onze de base du RSCA à l'occasion du match de Croky Cup. Dans quelles proportions, et qui en profitera ?

Brian Riemer a un noyau très large, et a encore insisté après la victoire contre OHL à quel point cette concurrence élevée avait permis à certains joueurs - comme Anders Dreyer - de hausser leur niveau. Mais pour gérer une telle concurrence, il faudra laisser leur chance aux réservistes en Coupe, et Riemer a déjà fait savoir qu'il y aurait des changements. Lesquels ?

Maxime Dupé devrait débuter

Kasper Schmeichel ne fait pas forte impression ces dernières semaines. Sur le but d'OHL, même si la frappe est vicieuse, beaucoup ont souligné que le Danois n'était pas très vif. Et après avoir si rapidement fait son choix en faveur de son compatriote, Brian Riemer devrait en toute logique récompenser Maxime Dupé par une place de n°1 en Coupe.

Et qui sait, si ce dernier offrait une performance trois étoiles, peut-être pourra-t-il même un peu la pression à Schmeichel...

Peu d'options en défense

S'il veut faire tourner en défense, Brian Riemer aura franchement peu d'options. Seul Moussa N'diaye devrait profiter à coup sûr de la tournante ; en défense centrale, Anderlecht a peu d'options, à moins que Sardella glisse dans l'axe, car on s'attend aussi à voir Louis Patris débuter.

Riemer pourrait donc aller chercher en U23 s'il veut faire souffler son duo Vertonghen-Debast. Lucas Lissens (22 ans), qui compte déjà 6 apparitions avec l'équipe A, est un candidat crédible, tout comme Amando Lapage (18 ans), titulaire chez les Futures et qui attend pour sa part ses débuts en A. L'un comme l'autre seraient toutefois des petites surprises.

Au milieu, le retour de Delaney et une tournante totale ?

Thomas Delaney n'a pas encore rejoué alors qu'on l'attendait, si pas dans le onze, au moins entrant samedi. Peut-être Riemer estime-t-il que le match de Coupe est le moment idéal pour relancer le Danois et lui donner du rythme. Majeed Ashimeru pourrait également en être, lui qui s'est testé avec les U23 mais attend encore son retour en équipe A, mais on l'imagine plutôt monter au jeu.

L'entrejeu est de toute façon le secteur où Brian Riemer a le plus de possibilités et même aligner ne serait-ce que l'un des trois titulaires de samedi serait une opportunité manquée : Amadou Diawara et Kristian Arnstad attendent eux aussi leur heure. Sans oublier Justin Lonwijk.

En 10, et donc en lieu et place de Mario Stroeykens, c'est aussi Alexis Flips qui pourrait être aligné, enfin à son meilleur poste ; le Français jouerait alors très gros. On espère en tout cas pour lui que Riemer ne l'alignera pas sur le flanc droit à la place de Dreyer... mais c'est plausible.

Luis Vazquez et Francis Amuzu titulaires ?

Devant aussi, la tournante pourrait être massive, car il y a des options : en plus de Flips, qui peut être aligné en 10 comme sur l'aile, Francis Amuzu aimerait regoûter à une place de titulaire, ce qui devrait être le cas. Dolberg pourrait souffler au profit de Luis Vazquez, qui a bien besoin de temps de jeu.

Selon que Brian Riemer change tout ou pas, le RSCA pourrait donc avoir un visage très différent, avec énormément d'options différentes et certainement de nombreux changements en cours de match si le scénario le permet.

Le onze (presque) totalement modifié d'Anderlecht :

Dupé / N'diaye - Sardella - Debast - Patris / Delaney - Diawara - Arnstad / Amuzu - Vazquez - Flips

Le onze "prudent" d'Anderlecht :

Dupé / N'diaye - Vertonghen - Debast - Patris / Delaney - Diawara - Rits (ou Leoni) / Amuzu - Vazquez - Dreyer