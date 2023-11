La nouvelle pépite de Neerpede : "Mon idole ? Matias Suarez"

À la mi-temps de RAAL-Anderlecht, un nouveau "ket" de Neerpede a fait ses grands débuts en équipe A : Tristan Degreef. Et il a séduit tout le monde.

Brian Riemer avait emmené deux joueurs du RSCA Futures dans ses bagages à La Louvière : Lucas Lissens, titulaire, et le jeune Tristan Degreef (18 ans), qui a remplacé Thomas Delaney à la mi-temps. "C'était prévu qu'il joue 45 minutes. Tristan s'entraîne très bien ces dernières semaines, il attendait ce moment. Le scénario du match m'a fait hésiter, mais il méritait de jouer", estime Brian Riemer.

Et le coach du Sporting n'a pas eu à regretter de faire rentrer Degreef, qui a amené une créativité bien nécessaire dans le jeu stéréotypé d'Anderlecht. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu compter un assist, voire un but. "Je suis un joueur qui n'a pas peur d'aller de l'avant, de prendre ses chances", déclarait le "kid" de Neerpede lui-même après la rencontre.

Degreef, l'ADN d'Anderlecht

Cette saison, Tristan Degreef avait pu prendre place sur le banc du RSCA lors du déplacement à Eupen, sans jouer. En attendant, il est l'un des piliers des Futures. "Si je suis prêt ? Je pense, oui. J'espère obtenir plus de temps de jeu à l'avenir. Mais ce noyau est rempli de grands noms, je dois attendre mon heure", concède-t-il.

Jouer au sein d'un tel groupe, c'est un honneur

Sa montée au jeu aura en tout cas séduit les supporters d'Anderlecht : Degreef a clairement le style de la maison. "Mon idole étant jeune, c'était Matias Suarez. On m'a déjà dit que j'avais un style un peu comparable, mais je ne sais pas si c'est vrai", sourit-il. "Jouer avec des noms comme Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, c'est un honneur. Ca ne peut que me rendre plus fort".

Un défaut typique d'Anderlecht ?

On devrait donc revoir Tristan Degreef à l'avenir à Anderlecht, même si le milieu de terrain est de loin le secteur avec le plus de concurrence. "Faire ses débuts, c'est toujours spécial, mais maintenant, il va devoir se développer. Son point fort, ce sont ses qualités balle au pied, bien sûr. Sa vision du jeu, ses combinaisons, sa capacité à accélérer le jeu, il a amené tout ça. Mais il aime aussi tacler, aller au contact, ce qui manque parfois à ces joueurs techniques", explique Brian Riemer.

"Il lui manque aussi un peu de physique, mais ça, c'est un problème général à Anderlecht", rigole ensuite le coach danois. "Zeno Debast aussi avait ce souci. Le plus important, c'est que c'est un excellent footballeur. Pour le reste, c'est l'expérience qui lui fait défaut, mais il a un avenir brillant devant lui". Un constat partagé par Amadou Diawara, qui a vu le "gamin" prendre place à ses côtés en seconde période : "C'est un jeune qui progresse de jour en jour, et je pense que ce sera le futur du club", lance le Guinéen avec le sourire.