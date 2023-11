"Une euphorie hors-norme" : le moment unique vécu par Meux à l'Union

Meux, club de D2 ACFF, se souviendra sans doute encore très longtemps de ce mercredi après-midi. En 16e de finale de Coupe de Belgique, les Namurois sont parvenus à égaliser face l'Union Saint-Gilloise en fin de match, avant de vivre une petite désillusion quelques instants plus tard...

Après cette rencontre riche en émotions, nous avons contacté le gardien de Meux, Clément Libertiaux. Malgré la défaite 2-1, les Meutis peuvent être fiers de leur prestation.

"C'était un match assez difficile, avec une bonne équipe de l'Union en face", commence Libertiaux. "On a été dominés, mais on a résisté le plus longtemps possible. On a égalisé, mais ils ont terminé le match avec le deuxième but. On a réalisé une belle prestation collective. Une fois qu'ils ont marqué le premier but, on s'est dit qu'il ne fallait plus encaisser. Ca a été chose faite. On a marqué ce but. Malheureusement, on a encaissé dans la foulée..."

Smal a égalisé face à l'Union après un contre bien mené. Un moment inoubliable pour Meux. "Au moment où on marque ce but, c'est une euphorie hors-norme. On a malheureusement eu le contre-coup deux minutes plus tard, on est très vite redescendus...C'est dommage d'avoir encaissé si vite après notre but. Après, c'est logique, parce qu'on a été dominés et qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Il faut être correct et logique. Si cela vient d'un relâchement ? Je ne sais pas, parce qu'on vit quelque chose d'euphorique et qu'ensuite on a essayé de rester concentrés sur notre jeu. Il n'y a pas vraiment d'explication à cela."

"On marque sur notre vraie première occasion. C'est une très très belle action, où on fait un décalage sur le côté droit, on centre, et notre joueur joue bien le coup en le laissant passer entre ses jambes. La phase est belle, ce n'est pas du tout un 'biesse' (sic) goal ! On peut vraiment être fiers de cela."

Quels ont été les mots du coach, Laurent Gomez, après la rencontre ? éIl nous avait dit avant qu'on devait prendre du plaisir, jouer le coup à fond, mais de profiter de chaque instant", continue Libertiaux. "C'était un moment unique pour nous et pour les supporters. On voulait procurer de l'émotion et des souvenirs aux gens. Le coach était content de notre prestation. Notre objectif a été respecté."

Après la rencontre, les Meutis ont célébré ce beau moment avec leurs supporters. "C'est vrai que cela peut ne peut paraître pas super cohérent de célébrer après une défaite, mais on voulait tirer une D1A, et on a été éliminés d'une belle manière. C'était un peu comme victoire pour nous. Il faut aussi remercier l'Union, qui nous a très très bien accueilli. C'était la classe. C'était une très belle journée, une chouette fête du foot."

Mais aussi..avec ceux de l'Union ! "C'était vraiment sympa. Ils ont demandé à ce qu'on vienne chanter avec eux leur chant traditionnel. C'était un beau geste de leur part", conclut Clement Libertiaux à notre micro.