Deux Clasicos en une semaine : Brian Riemer réagit au tirage de la Coupe de Belgique et espère "une revanche"

Le tirage de la Coupe de Belgique a réservé un choc : le Clasico se jouera dès les 8e de finale. Le hasard du calendrier fait qu'Anderlecht-Standard se disputera la même semaine... en championnat.

Le RSC Anderlecht a à peine terminé de panser ses plaies après l'humiliante "remontada" subie à Sclessin (de 0-2 à 3-2 en une mi-temps de folie) que les hasards du calendrier et du tirage au sort ont frappé. Le début du mois de décembre verra en effet deux Clasicos se succéder.

L'un en championnat pour lancer la phase retour du championnat, l'autre en 8e de finale de la Coupe de Belgique. "Je suis tellement heureux", affirme Brian Riemer, qui préfère donc voir le verre à moitié plein alors qu'Anderlecht pouvait aussi tirer Knokke, Ostende ou encore Zulte Waregem.

"Nous voulons gagner la Coupe, je l'ai déjà dit, et pour ce faire, il faut battre les meilleures équipes", souligne le Danois. "La Coupe est l'occasion de faire tourner mais parfois, si tu joues des "petites" équipes, tu prends le risque de trop faire tourner et d'être surpris. On en a vu l'exemple en 16e de finale avec certains résultats".

Anderlecht-Standard x2

Cette fois, pas question d'aborder ce 8e de finale en faisant 10 changements dans le onze, comme au Tivoli. Même si bien sûr, avec un programme si chargé, on doute que ce soit le "même" RSCA qui affronte le Standard en championnat et en Croky Cup.

"Nous allons jouer deux Clasicos en très peu de temps, c'est génial. Le public sera en feu et on a pu voir lors du dernier match à quel point c'était spécial. Cela nous donne aussi deux opportunités de prendre notre revanche sur la défaite à Sclessin", sourit Riemer.