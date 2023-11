Simon Mignolet tire la sonnette d'alarme après la défaite à l'Union : "On s'est fait bouger comme des enfants"

Simon Mignolet est souvent d'une honnêteté déconcertante à l'interview. Après la défaite à l'Union, le gardien n'a pu garder sa frustration pour lui.

Le Club de Bruges s'était donné un peu d'air avec trois succès en une semaine. Mais la défaite à l'Union Saint-Gilloise montre que le chemin reste encore long pour Ronny Deila. Interrogé par Eleven à l'issue de la rencontre, Simon Mignolet regrettait surtout la gestion de la rencontre.

"Nous reprenons mal la seconde mi-temps mais nous finissons par marquer. Quand nous avons fait 1-1, nous aurions au moins dû garder ce score, ou même en parler. Je pensais que nous étions en équilibre à ce moment-là, mais si vous restez passif sur une action qui part de leur gardien... ce n’est tout simplement pas permis" pestait l'ancien Diable Rouge en après-match.

Pour lui, le groupe doit passer un cap, ne fût-ce qu'en ce qui concerne l'attitude : "On s'est fait bouger comme des enfants. Tout le monde sait que vous devez être un homme quand vous allez à l’Union Saint-Gilloise, vous devez jouer avec la poitrine en avant et vous assurer que vous pouvez toujours atteindre votre meilleur niveau dans des circonstances difficiles. C’est une question d’esprit de combat et de mentalité". Dans ces moments difficiles, comptez sur le dernier rempart blauw en zwart pour remettre l'église au milieu du village dans le vestiaire.