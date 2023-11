Une blessure, une suspension, un penalty et quatre buts : la mi-temps catastrophique du Standard à l'Antwerp

Les Rouches vivent l'enfer au Bosuil. L'Antwerp mène déjà 4-0, Zinho Vanheusden a reçu son cinquième avertissement et Bokadi est sorti sur blessure.

Annoncée compliquée, la rencontre du Standard à l'Antwerp ne déçoit pas. C'est simple : les Rouches coulent complètement au Bosuil.

Cela a commencé dès la 4e minute. Sur une perte de balle d'Alzate au milieu de terrain, Janssen récupère, combine avec Muja. Balikwisha reçoit le cuir sur la gauche et centre, Janssen se retourne dans le rectangle et trompe Henkinet.

La suite n'est guère meilleure. L'attaquant de l'Antwerp frappe depuis l'extérieur du rectangle, Zinho Vanheusden est dans la surface et contre du bras. Le buteur néerlandais inscrit déjà, au quart d'heure, son deuxième but de la partie.

Dix minutes plus tard, Bokadi s'emmêle les pinceaux dans le rectangle et est sous la pression de Muja et Janssen. Le Néerlandais récupère mais bloque le pied du Congolais, qui sortira cinq minutes plus tard.

Soit juste après... le 3-0, déjà. C'est Muja qui provoque sur le côté droit et sert Ekkelenkamp, qui trompe Henkinet. Cerise sur le gâteau : Zinho Vanheusden est averti après un contact avec Janssen et sera suspendu contre Genk le 25 novembre.

En fin de période, c'est au tour de Balikwisha de provoquer sur la droite et servir Muja, qui ajoute son nom à la liste des buteurs. Le Standard vit l'enfer à l'Antwerp.