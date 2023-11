Cette fois, Aleksandar Mitrovic va vraiment revenir à Bruxelles : quand Anderlecht passait à côté d'un vrai coup de maître

Ce mercredi, les Diables Rouges affrontent la Serbie et vont retrouver bon nombre de têtes connues. Parmi celles-ci, un certain Aleksandar Mitrovic, qui connaît parfaitement Bruxelles...

Si du côté belge, il y a bien eu un peu de remous à l'idée de reprendre Yannick Carrasco suite à son transfert en Arabie Saoudite, la Serbie ne se permet pas vraiment de faire de chichis. Aleksandar Mitrovic (29 ans), qui a signé à Al-Hilal cet été, affrontera bien les Diables Rouges ce mercredi. Il faut dire que 57 buts en 85 matchs ne se remplacent pas à coups de principes.

Presque revenu à Anderlecht

Le retour de Mitrovic à Bruxelles fait aussi écho à son passage furtif, le 31 janvier 2018, dans les bureaux de Neerpede. Ce jour-là, Herman Van Holsbeeck réussit presque l'un de ses ultimes coups de maître : ramener en prêt un joueur qui avait rapporté 18,5 millions au RSCA quelques années plus tôt, et qui avait inscrit 44 buts en 90 matchs pour Anderlecht.

© Photonews

Mitrovic est à l'époque pris en photo aux abords de Neerpede, sourit aux photographes : tout a l'air en bonne voie. Le lendemain de veille sera douloureux pour les supporters, qui évoquent encore ce retournement de situation de dernière minute à chaque mercato quand un dossier prend trop longtemps à être finalisé. "Souvenez vous de Mitrovic", se disent-ils. Tout était signé, mais la vente de Lukasz Teodorczyk dont dépendait la venue du Serbe a capoté pour raisons financières, expliquera par après Van Holsbeeck.

Mitrovic devient une star en Championship

Aleksandar Mitrovic va finalement être prêté à Fulham, en Championship. Et, comme on le dit en anglais, "the rest is History" : après un passage un peu terne à Newcastle United, Mitrovic deviendra "Mitrogoal" aux yeux de l'Angleterre aussi. Avec 12 buts en 17 matchs, il porte Fulham vers la Premier League.

© photonews

Si les Cottagers feront le yo-yo entre D2 et D1, Mitrovic va progressivement devenir une vraie légende de l'antichambre anglaise : 26 goals en 40 matchs en 2019-2020, et même un hallucinant record de 43 goals en 44 matchs en 2021-2022. Après son transfert avorté en 2018, Mitrovic avait confessé dans le Times : "Je crois que ce transfert à Fulham est une meilleure chose pour moi qu'un retour à Anderlecht".

Il n'avait certainement pas tort : la carrière du buteur serbe n'aurait pas décollé comme elle l'a fait avec un retour en Jupiler Pro League. Même s'il devra attendre 2022-2023 pour réaliser une saison vraiment impressionnante en Premier League, le Graal (14 buts en 24 matchs), Mitrovic sera ensuite récompensé par un transfert très lucratif en Arabie Saoudite. Pas la carrière que certains lui promettaient (son nom a régulièrement été cité dans les plus grands clubs anglais), mais "Mitrogoal" continuera à marquer, en club comme en sélection. Et, peut-être, de nouveau à Bruxelles ce mercredi...