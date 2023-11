"Il me manque..." : Kevin De Bruyne reçoit un message fort de la part d'un coéquipier

Blessé depuis le mois d'août dernier, Kevin De Bruyne attend toujours de faire son grand retour sur les terrains.

Ce dimanche, Manchester City est tombé sur un Chelsea accrocheur. Les Citizens ont été tenus en échec dans un match fou : 4-4.

Erling Haaland, auteur d'un doublé, aurait pourtant bien eu besoin d'un Kevin De Bruyne sur le terrain pour l'assister.

Cela a d'ailleurs été la remarque d'un journaliste, lancé au Norvégien après le coup de sifflet final : "En regardant le match, je me suis dit qu’il aurait été parfait pour Kevin De Bruyne, qui aurait pu vous lancer beaucoup plus vers le but..."

Ce à quoi Haaland a répondu par l'affirmative. "C’est vrai. J'espère que Kevin De Bruyne sera bientôt de retour. Car il me manque..."