Un ancien de Mouscron a fait ses débuts avec l'Espagne

Du Canonnier à la Roja : Aleix Garcia a fait ses grands débuts ce jeudi avec l'équipe nationale espagnole. Il réalise une excellente saison avec Gérone.

La carrière d'Aleix Garcia (26 ans) a bien décollé depuis son passage réussi à l'Excel Mouscron en 2019-2020. Formé à Manchester City, Garcia réalise désormais une excellente saison sous les couleurs de Gérone, en Liga, où il avait déjà été prêté à l'époque par les Citizens.

Avec 3 buts et 4 passes décisives cette saison, Aleix Garcia avait été appelé par le sélectionneur Luis de la Fuente. Et en début de seconde période, il a pu monter au jeu et faire ses débuts, remplaçant Mikel Merino, joueur de la Real Sociedad.

Aleix Garcia est désormais estimé à 10 millions d'euros, et sous contrat à Gérone jusqu'en 2026. Il était récemment suivi par l'Atletico Madrid en vue du mercato hivernal.