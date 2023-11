Simon Mignolet est envieux de l'Antwerp et d'Anderlecht

Simon Mignolet, le gardien du Club, dévoile quel profil pourrait convenir à merveille au Blauw-Zwart en Jupiler Pro League. Le Club se retrouve actuellement en septième position et manque, selon Mignolet, d'expérience et de fougue combative.

On soumet à Mignolet l'idée qu'un profil expérimenté pourrait apporter une valeur immense. Mignolet est d'accord et cite en exemple le Royal Antwerp FC et le RSC Anderlecht. "On peut débattre de la nécessité d'une telle personne, mais il faut également qu'elle soit disponible. Des profils tels qu'Alderweireld ou Vertonghen, nous pourrions en avoir besoin à court terme, voire dans les années à venir. Mais ils ne sont pas monnaie courante", rapporte Het Nieuwsblad citant Mignolet.

Mignolet est alors confronté au fait que le gardien du Club mentionne Alderweireld et Vertonghen par leur nom. "Ce serait un excellent ajout à notre vestiaire. Et surtout pour améliorer le jeu des autres", déclare Mignolet. En plus de l'expérience, Mignolet indique également que le Club Brugge manque de combativité dans l'équipe.

'Union en a davantage, cette combativité et cette transition à partir d'une défense robuste. Nos gars veulent attaquer, proposer un beau jeu et gagner. Parce que nous sommes le Club. Mais cela ne fonctionne pas toujours. D'un autre côté, nos adversaires donnent toujours un peu plus contre le Club : pour eux, c'est le match de l'année. Nous sommes le grand ennemi', conclut Mignolet.

Mignolet et le Club reprennent le chemin de la Jupiler Pro League après la trêve internationale. Le Club Brugge se rendra dimanche prochain chez OHL pour le quinzième tour de la Jupiler Pro League.