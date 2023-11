Carl Hoefkens menacé ? Le coach du Standard répond sans concession

Après quelques bons résultats, le Standard de Carl Hoefkens est retombé dans ses travers. Les Rouches sortent d'une série peu rassurante d'1 point sur 9 en championnat.

Largement dominé en première mi-temps à La Gantoise (3-1), contraint au nul en fin de match contre Malines (1-1) puis écrasé sur la pelouse de l'Antwerp (6-0), le Standard a vécu des semaines assez compliquées avant la trêve internationale.

Carl Hoefkens le sait : les prochains résultats seront décisifs. Pour la suite de la saison, pour la confiance du groupe, mais aussi probablement pour sa propre situation. En cas de nouvelles mauvaises prestations, le coach du Standard pourrait voir sa position de T1 sérieusement vaciller.

En conférence de presse, il a évoqué la pression reposant sur ses épaules, endossant la complète responsabilité des mauvais résultats. “Je l'ai toujours dit, les fleurs sont pour les joueurs, les pots de fleurs sont pour moi. Il n’y a pas de souci. Mais le plus important, c’est qu’on s’améliore et qu’on crée une base solide. C’est pourquoi on a procédé à quelques changements", a expliqué Hoefkens dans des propos relayés par la Dernière Heure.