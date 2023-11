Wilfried Kanga revient sur ses récentes mésaventures au Standard : "Un sentiment de honte"

Wilfried Kanga a pu profiter de la trêve internationale pour se reposer mentalement et réfléchir sur les récents matchs du Standard.

Wilfried Kanga a en effet vécu des dernières prestations compliquées sous le maillot Rouche. La dernière en date ? Le 6-0 infligé par l'Antwerp, où l'attaquant n'a logiquement pas reçu beaucoup de ballons exploitables.

“C’était dur, on a tous pensé à ce qui s’est passé à l’Antwerp. Personne n’a bien dormi les jours après le match. Il y avait un sentiment de honte. On est revenu avec l’idée de bosser et rester concentré pour ne plus jamais vivre cela à l’avenir", a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par la Dernière Heure. "La trêve a permis au groupe de penser à autre chose, de réfléchir et de bosser encore plus fort. Je sens un groupe révolté qui a la dalle pour ne plus revivre ça."

Kanga a également raté deux penalties lors de la défaite à La Gantoise. “Sur le coup, cela faisait mal mais si j’avais baissé la tête, je n’aurais pas marqué ce but. Alors oui, le gardien a été meilleur que moi mais ce sont des choses qui arrivent et je ne suis ni le premier ni le dernier qui vivra cette mésaventure. Après, je ne pense pas que ces penalties manqués ont conditionné les deux matchs qui ont suivi. En tout cas, si je dois en frapper un samedi, je le ferai sans aucune appréhension.”