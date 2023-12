Ciblé par deux clubs de Pro League, il file en Bundesliga pour en finir avec la morosité

Le contrat inclurait également une option d'achat de quinze millions d'euros, que le club de Francfort aurait réussi à négocier. Cet été, le milieu de terrain avait été évoqué comme possible renfort pour l'Antwerp et le RSC Anderlecht.

Il s'agirait d'un prêt jusqu'à la fin de cette saison. Toutes les parties auraient, selon Romano, donné leur accord verbal. Le contrat comprend donc une option d'achat de quinze millions d'euros, bonus inclus. Il ne s'agit pas d'une option d'achat obligatoire. En outre, Francfort verserait un montant pour le prêt à Manchester United.

Plus tôt cette semaine, Romano avait révélé que Van de Beek était sur le point de quitter Manchester. Francfort semblerait être en tête dans la course pour le joueur néerlandais, bien que Girona ait également montré de l'intérêt. Cependant, le leader espagnol semble maintenant perdre définitivement cette opportunité

🚨🔴 EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.



🇳🇱 Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.



Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK