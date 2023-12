Face à Anderlecht et ses autres concurrents, Alexander Blessin a un plan

L'Union Saint-Gilloise a pris le large en tête du classement de Pro League. Les hommes d'Alexander Blessin comptent 8 points d'avance sur le RSC Anderlecht, et 9 points sur La Gantoise - qui compte un match en plus.

L'Union SG est seule sur son île. Les Saint-Gillois ne cessent d'engranger les bons résultats et confirment match après match leur étincelante forme.

Les Bruxellois ont déjà une belle avance sur leurs concurrents, mais ne comptent pas en rester là. Les Play-offs redistribueront en effet les cartes en fin de phase classique. Le plan d'Alexander Blessin est alors simple : ne pas calculer et gagner également face aux petites équipes, tandis que les autres "gros" du championnat perdent des points en s'affrontant.

L'occasion rêvée ce week-end, lors duquel l'Union se déplace à Eupen, pendant qu'Anderlecht (2e), se frotte à un Genk en regain de forme.

“Toutes les semaines, nos concurrents de playoffs s’affrontent entre eux et cela peut devenir une bonne opportunité pour augmenter l'avance. Comme la semaine passée, lors du nul entre Antwerp et Anderlecht, par exemple. Mais seulement à condition de gagner de notre côté, raison pour laquelle on doit d’abord se concentrer sur notre match", a déclaré Blessin en conférence de presse - dans des propos relayés par la Dernière Heure.