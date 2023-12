Un ancien Diable Rouge donne le futur gagnant du Soulier d'Or

Evoluant sous les couleurs de Westerlo, Nacer Chadli est bien placé pour donner son avis sur le futur Soulier d'Or. Pour lui, cela ne fait aucun doute : ce sera Toby Alderweireld.

Dans une interview accordée à Het Gazet Van Antwerpen, Nacer Chadli s'est exprimé sur ses favoris à la victoire du Soulier d'Or pour l'année 2023.

L'ancien Diable Rouge ne voit qu'un seul vainqueur possible. "Toby Alderweireld mériterait le Soulier d'Or", a déclaré Chadli. "Personne n'a atteint un niveau aussi élevé et régulier que lui au cours de l'année écoulée. Les autres joueurs excellent surtout par périodes. Toby, lui, est toujours bon et toujours en forme."

Selon Chadli, le fait qu'Alderweireld évolue au poste de défenseur central ne devrait sûrement pas être un obstacle à sa victoire. "Dans le football, les buts et les passes décisives sont importants, mais il n'est pas nécessaire que ce soit toujours un attaquant ou un numéro dix qui remporte le Soulier d'or. Les performances des défenseurs ne sont pas assez appréciées. Au Ballon d'Or, on n'en voit jamais un dans les trois premiers."