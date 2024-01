Anderlecht avec un "danseur" en stage : "Plus proche de l'équipe A"

Anderlecht a pris 6 jeunes en stage en Tunisie. Tristan Degreef et Robbie Ure ont été mis en évidence, mais dans leur ombre, Luca Monticelli a aussi beaucoup d'ambition.

Luca Monticelli (18 ans) n'est pas le nom le plus cité quand on pense aux jeunes de Neerpede qui pourraient percer en 2024. Mais il fait bien partie des joueurs emmenés par Brian Riemer en Tunisie, et il y a une raison à cela. Arrivé à 14 ans depuis les équipes de jeunes du Standard, il n'a jamais regretté son choix. "C'est vrai, j'étais capitaine au Standard, mais on m'a toujours la formation est encore meilleure ici et c'est vrai", déclarait-il.

Monticelli, attaquant ou milieu de terrain ?

Formé en tant qu'attaquant, Luca Monticelli est désormais milieu de terrain. Marink Reedijk, le coach du RSCA Futures, a vite vu qu'il y mettrait mieux à profit ses infiltrations et sa vision du jeu. En préparation, Monticelli avait notamment inscrit un triplé face aux espoirs du PSG.

Sa polyvalence est un grand avantage : "Le coach peut m'utiliser sur le flanc ou en pointe, je ne me plaindrai pas. Marquer, c'est toujours agréable, et j'avais hâte de mon premier but avec les Futures en championnat cette saison", reconnaît Luca Monticelli. Il en compte déjà deux. Si son père, Italien d'origine, rêve de le voir... avec la Squadra, l'international U19 reste calme.

"Je ne m'imaginais déjà pas footballeur professionnel", sourit-il. "Mon premier hobby, c'était la danse ! Mais maintenant, mon objectif est l'équipe A d'Anderlecht, bien sûr. Et je m'en rapproche un peu désormais". Monticelli, qui n'est pas de la famille de Roméo Monticelli (Charleroi), a disputé une minute contre la RAAL, et espérera continuer sur ce rythme en 2024.