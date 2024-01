Festival de buts pour la première d'Ivan Leko : le Standard commence 2024 par un magnifique match

Le Standard affrontait le Borussia Dortmund pour la première d'Ivan Leko. Un match de gala, que les Rouches sont passés à quelques minutes de gagner (3-3) !

Ivan Leko avait du lourd au programme pour sa première sur le banc du Standard. Les Rouches défiaient en effet le Borussia Dortmund à Marbella, en stage hivernal. Une opposition qui permettra directement au Croate de juger où en sont ses troupes. Il aligne d'ailleurs sans surprise le meilleur onze possible pour l'occasion.

Côté Dortmund, Thomas Meunier était titulaire dans une équipe hybride mais comptant quelques sacrés noms. On retrouve ainsi Mats Hummels, Youssoufa Moukoko ou encore Donyell Malen dans le onze. Le Néerlandais sera intenable, et va mettre le côté de Djenepo et Laifis à l'agonie.

Noubi brillant

C'est d'ailleurs de ce côté que viendra le premier but. Meunier lance une belle percée, écarte vers Malen qui retrouve le Diable Rouge, dont la tête trompe Arnaud Bodart (15e, 0-1). Le Standard est enfoncé, mais s'en remet notamment à un Lucas Noubi impérial dans ses anticipations et ses sorties de balle. Hayao Kawabe est très à l'aise dans le jeu au sol prôné par Leko. Sur un ballon piqué splendide, il trouve Kanga dans la profondeur, mais la volée de l'Ivoirien s'écrase sur la barre (19e).

© photonews

Alors que Meunier, très offensif, manque de précision au moment de rendre la politesse à Malen, le Standard va monter en puissance. Si Djenepo frappe sur Kobel, Wilfried Kanga obtiendra une seconde chance, sans se louper cette fois (36e 1-1). D'un bel arrêt, Bodart préserve le score à la pause dans les derniers instants.

Le show Djenepo

Alors que la seconde période reprend sans Meunier mais aussi sans Fossey (pour Canak), le Borussia mettra le pied sur l'accélérateur. Une tête sur corner frôlera le 2-1, mais c'est finalement... le Standard qui va prendre l'avantage. Moussa Djenepo, trouvé côté gauche, s'offre un petit festival et sert Kanga au point de penalty (2-1, 59e). Un but qui tombe juste avant une tournante complète de Leko : 10 (!) joueurs sortent, pour Epolo, Bokadi, Hautekiet, Dewaele, Mawete, Ghalidi, Mundle, Balikwisha, Perica et Ohio.

© photonews

Ces nombreux changements ne changent rien à l'intensité, que du contraire : les entrants semblent morts de faim. Le pressing, déjà à la base du 1-2, est impressionnant, les récupérations hautes. Noah Ohio, superbement servi par Canak, frôle le 1-3 mais sa frappe s'écrase sur la latte à son tour (65e). C'est un jeu de détails : sur un coup-franc lointain dans l'autre sens, un ballon ricoche en faveur de Papadopoulos, qui égalise (2-2, 70e).

Du côté du Borussia, les changements ont l'air de parasiter un peu plus la performance. Le nouveau portier, Alexander Meyer, se loupe ainsi à la relance ; Noah Ohio en profite presque mais c'est Stipe Perica qui est au rebond pour faire 2-3 (76e) dans un match décousu. On notera malgré ce manque de lisibilité à quel point les 11 entrants auront respecté le plan de jeu quasi-exactement comme les titulaires. Ibe Hautekiet, cependant, devra probablement au caractère amical du match de ne pas être exclu pour une faute en tant que dernier homme (80e).

Malheureusement pour Leko, alors que Noah Ohio perd un face-à-face décisif avec Meyer (84e), le Borussia Dortmund finira par s'ébrouer ; sur une frappe mal repoussée par Epolo, Samuel Bamba suit bien et fait 3-3 (89e). Un détail, car le Standard a très clairement disputé son meilleur match depuis longtemps. Epolo se rattrapera même magnifiquement dans la foulée devant Waetjen, pour protéger un partage très prometteur.